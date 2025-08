Klassische Musik in atemberaubender Bergwelt

Fast alle von ihnen sind vertraut mit der besonderen Wiener Musiziertradition, sodass ein authentisches und ganzheitliches Musikerlebnis gewährleistet ist. Besonders sympathisch ist, dass viele der Musiker schon zum wiederholten Male in Lech zu hören sein werden. Ein besonderes Zeichen, dass es um die Atmosphäre sowohl backstage als auch in der Verbindung zum Publikum bestens bestellt ist. So steht der Dirigent Tensuro Ban schon mehrere Jahre lang am Pult des Lech Festival Orchesters, etwa bei der Eröffnungsgala am Sonntag oder bei der halbszenischen Opernaufführung am 9. August.