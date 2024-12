Salzburger Festspiele mit Hollywood-Star Waltz

Die Inszenierung des eigenen Todes steht am Ende von Donizettis Oper „Maria Stuarda“. Nicht weniger dramatisch gestaltet sich Anton Tschechows Drama „Drei Schwestern“. Verlorene Hoffnungen und eine aussichtslose Zukunft stehen in der in russischer Sprache aufgeführten Oper im Mittelpunkt. Das Schauspiel wird als Opern-Fassung von Peter Eötvös gezeigt. „Macbeth“ feiert im Sommer 2025 eine Wiederaufnahme.