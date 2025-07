Königliche Touren im Almsommer

Wer das Massiv spüren will, wandert am besten auf dem Königsweg. Das Gepäck bleibt dabei im Tal, der Alltag sowieso. Vorbei an Almhütten, die wie hingestreut wirken, und durch Wälder, die wie gemalt scheinen, schlängelt sich der Weg durch ein Stück Natur, das fast zu schön ist, um echt zu sein. Kein Wunder, dass sich um diesen Berg Mythen ranken wie der Morgennebel um seine Flanken. Ob es der König ist, der dort oben ruht, oder die Alpenfee, die jede Nacht übers Tal wacht – eines ist sicher: Wer den Hochkönig erlebt, kommt verändert zurück.