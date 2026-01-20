Zahl der Überlebenden entspricht heute Kleinstadt

So gedenkt Österreichs Parlament

Auch in Österreich gibt es rund um den 27. Jänner zahlreiche Gedenkveranstaltungen. Direkt am Holocaust-Gedenktag werden zum Beispiel Schülerinnen und Schüler sowie ausgewählte Gäste in das Parlament in Wien geladen. Die Veranstaltung „will dazu einladen, Erinnerung als lebendigen Auftrag zu verstehen und das kulturelle Erbe der Opfer sichtbar zu machen“, heißt es in einer Aussendung der Parlamentsdirektion. Die Schauspielerin Martina Ebm werde Passagen aus dem Buch „Weiter leben. Eine Jugend“ von Ruth Klüger lesen, die die nationalsozialistische Verfolgung überlebte. Erwartet wird auch Elie Rosen, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde für die Bundesländer Salzburg, Steiermark und Kärnten, der eine Rede halten wird.