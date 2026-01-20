Gefahr für Menschheit
UNO: „Wichtige Wassersysteme sind bankrott“
Laut der UNO tritt die Welt gerade in ein „Zeitalter des globalen Wasserbankrotts“ ein. Verluste bei Süßwasserreserven könnten nicht mehr umgekehrt werden, viele Gesellschaften hätten schon ihre langfristigen Reserven in Gletschern und anderen natürlichen Reservoirs aufgebraucht.
„Viele Regionen leben über ihre hydrologischen Verhältnisse, und viele wichtige Wassersysteme sind bereits bankrott“, sagte Kaveh Madani, Direktor des Instituts für Wasser, Umwelt und Gesundheit der Universität der Vereinten Nationen in Kanada. Der soeben veröffentlichte Bericht „vermittelt eine unbequeme Wahrheit“. Es gehe nicht mehr nur um das jährliche Kontingent an erneuerbarem Wasser aus Flüssen, Böden und Schneedecken. Daher würden Begriffe wie „Wasserknappheit“ oder „Wasserkrise“ nicht mehr die Realität widerspiegeln.
Die Landwirtschaft ist laut Madani für den größten Teil des Süßwasserverbrauchs verantwortlich, die globalen Ernährungssysteme seien durch Handel und Preise wiederum eng miteinander verbunden. Laut dem Bericht hat mehr als die Hälfte der Seen weltweit seit Anfang der 1990er-Jahre Wasser verloren, ein Viertel der Menschen ist direkt von dieser Wasserquelle abhängig. Auch die Mehrheit der großen Grundwasserleiter zeigt demnach langfristige Rückgänge, natürliche Feuchtgebiete und Gletscher verschwinden. Als Ursachen werden etwa die Übernutzung von Ressourcen, Grundwasser- und Umweltverschmutzung sowie die globale Erwärmung angeführt.
Wer besonders betroffen ist
Inzwischen leben dem Bericht zufolge ungefähr drei Viertel der Menschen weltweit in Gebieten, die nicht ausreichend Wasser haben. Besonders betroffene Regionen sind der Nahe Osten, Nordafrika, Teile Südasiens und der Südwesten der USA. Europa habe zwar selbst genügend verfügbares Wasser, sei aber über Handelsströme, Preise und Lieferketten vom Bankrott betroffen, heißt es. Die Lasten fielen unverhältnismäßig stark auf Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, indigene Völker, einkommensschwache Menschen in der Stadt, Frauen und Jugendliche. Vorteile der Übernutzung gebe es vor allem für mächtige Akteurinnen und Akteure.
„Eine Insolvenz zu erklären bedeutet nicht, aufzugeben – es bedeutet, neu anzufangen“, sagte Madani. „Wir können verschwundene Gletscher nicht wiederherstellen oder stark verdichtete Grundwasserleiter wieder auffüllen. Aber wir können den weiteren Verlust unseres verbleibenden Naturkapitals verhindern und Institutionen neu gestalten, um innerhalb neuer Wassergrenzen zu leben.“ Im Bericht wird Regierungen zudem empfohlen, wasserintensive Sektoren wie die Landwirtschaft umzugestalten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.