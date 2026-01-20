UNO: „Wichtige Wassersysteme sind bankrott“

Wer besonders betroffen ist

Inzwischen leben dem Bericht zufolge ungefähr drei Viertel der Menschen weltweit in Gebieten, die nicht ausreichend Wasser haben. Besonders betroffene Regionen sind der Nahe Osten, Nordafrika, Teile Südasiens und der Südwesten der USA. Europa habe zwar selbst genügend verfügbares Wasser, sei aber über Handelsströme, Preise und Lieferketten vom Bankrott betroffen, heißt es. Die Lasten fielen unverhältnismäßig stark auf Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, indigene Völker, einkommensschwache Menschen in der Stadt, Frauen und Jugendliche. Vorteile der Übernutzung gebe es vor allem für mächtige Akteurinnen und Akteure.