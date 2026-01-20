Gefängnis ist wichtiger als die eigene Mutter

„Es war alles seine Idee“

Es geht um Einbrüche in diverse Feuerwehrhäuser im Nordburgenland. Was kann man dort erbeuten? Werkzeug, um einen Bankomaten aufzuschneiden, wie die Komplizen unisono zu Protokoll gaben. „Es war alles seine Idee.“ Das Quartett begab sich im Vorjahr nach Draßburg. Entnahm 91.000 Euro aus dem Bankomat der PSK. Nach der Flucht via Geisterfahrt mit 180 km/h konnten von der Polizei 33.960 Euro sichergestellt und der Bank rückerstattet werden. Der Rest der Beute war von den Räubern untereinander aufgeteilt worden. Ein weiterer Coup in Wiener Neustadt scheiterte, womöglich gibt es dort bessere Bankomaten.