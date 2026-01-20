Handtasche eingesperrt: Jugendliche wählte Notruf

„So nicht! Die Feuerwehr darf nicht missbräuchlich gerufen werden“, appelliert man im Rathaus in Zwentendorf im Bezirk Tulln. Die Kameraden sind am dortigen Kirchenplatz nämlich zu einer Türöffnung gerufen worden. Doch es war nicht eine Person in Notlage, die dringend Hilfe benötigte, sondern lediglich eine Handtasche, die von ihrer Besitzerin am öffentlichen Behinderten-WC vergessen wurde. Die Jugendliche hatte daher den Notruf gewählt.