Skisprung-Ass landete „bewusstlos in Herzklinik“

Kündigt baldige Rückkehr an

Seit einem Testbewerb im September war die ehemalige Weltmeisterin nicht mehr im Einsatz und sorgte deshalb für Rätselraten im Skisprung-Zirkus. Jetzt erklärt die Slowenin also warum: „Nach zwölf Tagen im Krankenhaus fühlte ich mich besser und konnte wieder normal gehen. Ich bin dankbar für die medizinische Unterstützung und allen, die mir geholfen haben.“