Skisprung-Ass landete „bewusstlos in Herzklinik“

Skisprung-Ass Ema Klinec hat das Rätsel gelüftet, warum sie seit einiger Zeit nicht mehr im Weltcup am Start war. Der Hintergrund ist dabei durchaus dramatisch, wie die Slowenin auf Instagram wissen lässt: „Ich wollte an einer zweitägigen Tournee teilnehmen, landete aber stattdessen bewusstlos in einer Herzklinik.“
„Es ist nicht gerade der beste Zeitpunkt, darüber zu schreiben, aber nach einer Zahnoperation kam es zu einer Infektion. Ich wollte an einer zweitägigen Tournee teilnehmen, landete aber stattdessen bewusstlos in einer Herzklinik“, lässt die 27-Jährige auf Instagram wissen.
Kündigt baldige Rückkehr an
Seit einem Testbewerb im September war die ehemalige Weltmeisterin nicht mehr im Einsatz und sorgte deshalb für Rätselraten im Skisprung-Zirkus. Jetzt erklärt die Slowenin also warum: „Nach zwölf Tagen im Krankenhaus fühlte ich mich besser und konnte wieder normal gehen. Ich bin dankbar für die medizinische Unterstützung und allen, die mir geholfen haben.“
Zugleich kündigte sie eine baldige Rückkehr an: „Ich plane, nächste Woche zurückzukehren und zu sehen, wie mein Körper reagiert.“ Für die Olympischen Winterspiele bleibt Klinec aber nur, ihren Teamkolleginnen viel Glück zu wünschen.
