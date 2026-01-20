Am Herd erwischt
Mann brach in Haus ein und kochte Nudeln
Im deutschen Rheinland-Pfalz wurde ein Mann Opfer eines kuriosen Einbruchs. In der Nacht von Montag auf Dienstag schreckte er plötzlich aus dem Schlaf hoch. Als er den verdächtigen Geräuschen nachging, glaubte er wohl, noch zu träumen …
Nachdem ihn gegen fünf Uhr morgens komische Geräusche aufgeweckt hatten, ging der Bewohner eines Hauses in Trier in die Küche, um nachzuschauen, wo der Lärm herkam. Dort bemerkte er einen ungebetenen Gast, der am Herd hantierte.
Einbrecher hatte wohl Hunger
Statt jedoch nach Geld oder Wertgegenständen zu suchen, kochte der Einbrecher seelenruhig Nudeln. Als er bemerkte, dass er erwischt wurde, ergriff der Mann sofort die Flucht, teilte die Polizei später mit. Der Bewohner versuchte noch, ihm hinterherzulaufen, doch der Einbrecher schaffte es, zu entkommen, wie die „Bild“ schreibt.
Haustür war offen
Später hieß es, der Mann sei in Richtung Bahnhof geflohen. Es stellte sich heraus, dass der Einbrecher leichtes Spiel hatte: Durch einen Defekt an der Haustür war diese nicht abgeschlossen, er konnte also einfach hineinspazieren. Gestohlen hat der Nudel-Fan nichts.
