Fahrer sind begeistert

„Historischer Moment!“ Audi stellt F1-Boliden vor

Formel 1
20.01.2026 20:22
Der neue Bolide für die erste Formel-1-Saison von Audi wurde präsentiert.
Der neue Bolide für die erste Formel-1-Saison von Audi wurde präsentiert.(Bild: AFP/APA/Alexandra BEIER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit einem Spektakel in einem früheren Berliner Heizkraftwerk hat das Audi-Team das nächste Geheimnis vor seiner Formel-1-Premiere gelüftet. Der neue Werksrennstall des Autobauers präsentierte erstmals die mit Grau- und Rot-Tönen ausgestattete künftige Lackierung seiner Rennwagen in der Öffentlichkeit und lud dafür zu einer aufwendigen Show in die Hauptstadt. „Ein Moment, auf den wir seit vielen Jahren hingearbeitet haben“, sagte Audi-Chef Gernot Döllner.  „Das ist ein historischer Moment“, ergänzte Teamchef Jonathan Wheatley. Euphorie herrschte auch bei den beiden Piloten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto. 

0 Kommentare

„Das Auto ist eine Schönheit“, betont Routinier bei der offiziellen Präsentation des ersten Formel-1-Boliden des neuen Audi-Rennstalls. Nach 33 Jahren endet die Ära Sauber und eine neue Zeitrechnung beginnt. 

“Ich bin sehr stolz und freue mich. Wir sind erst am Anfang unserer Reise. Wir sind bereit, um die Herausforderung anzunehmen und zu wachsen“, zeigt sich Projektleiter Mattia Binotto selbstbewusst. 

Ein ambitioniertes Ziel
Kurz zuvor wurde jener Rennwagen enthüllt, mit dem man in das Abenteuer Königsklasse startet. „So ein Projekt hast du nur einmal im Leben. Es ist die Chance, ein Vermächtnis zu schaffen, das für immer Teil der Geschichte sein wird. Darauf freue ich mich sehr“, freut sich auch Youngster Bortoleto. 

Der Brasilianer findet seinen neuen Dienstwagen „wunderschön“. Das Auto ist in Silber gehalten, mit Schwarz und Rot ergänzt. Besonders auffällig sind natürlich auch die Audi-Ringe. Ab 2030 möchte man um den WM-Titel fahren, ruft Binotto abschließend noch als Zielvorgabe aus – bis dahin gelte es aber bescheiden zu bleiben und zu lernen.  

