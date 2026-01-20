„Historischer Moment!“ Audi stellt F1-Boliden vor

Mit einem Spektakel in einem früheren Berliner Heizkraftwerk hat das Audi-Team das nächste Geheimnis vor seiner Formel-1-Premiere gelüftet. Der neue Werksrennstall des Autobauers präsentierte erstmals die mit Grau- und Rot-Tönen ausgestattete künftige Lackierung seiner Rennwagen in der Öffentlichkeit und lud dafür zu einer aufwendigen Show in die Hauptstadt. „Ein Moment, auf den wir seit vielen Jahren hingearbeitet haben“, sagte Audi-Chef Gernot Döllner. „Das ist ein historischer Moment“, ergänzte Teamchef Jonathan Wheatley. Euphorie herrschte auch bei den beiden Piloten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto.