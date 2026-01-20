Musk lässt auf X über Kauf von Ryanair abstimmen

Tech-Milliardär Elon Musk hat auf seiner Plattform X darüber abstimmen lassen, ob er den Billigflieger Ryanair kaufen soll oder nicht. Zuvor hatte er sich einen Schlagabtausch mit Ryanair-Chef Michael O‘Leary geliefert. Die beiden streiten seit mehreren Tagen, wobei es um die Starlink-Antennen von Musks Raumfahrtfirma Space X geht.
O‘Leary will seine Flugzeuge nicht für das Satelliten-Internetsystem Starlink ausrüsten und argumentiert mit einer höheren Kerosin-Verbrennung durch höheren Luftwiderstand. Die Passagierinnen und Passagiere würden für Internet in der Luft kein Geld ausgeben, sagte der Ryanair-Chef. Sein Unternehmen müsste für jede Passagierin und jeden Passagier einen zusätzlichen Dollar ausgeben. Das rentiere sich für kurze Flüge nicht. Musk habe keine Ahnung vom Fliegen und sei ein „sehr reicher Idiot“.
Viele andere Airlines, darunter die Lufthansa, machen ihre Maschinen gerade fit für Starlink. Musk nannte O‘Leary ebenfalls einen Idioten, er solle gefeuert und stattdessen „Ryan“ als rechtmäßiger Boss wieder eingesetzt werden. Ryanair-Gründer Tony Ryan starb bereits 2007.
Hier sehen Sie die Umfrage von Musk:
Rechtliches Problem
Nun hat der Tech-Milliardär auf seiner Plattform X darüber abstimmen lassen, ob er die Airline kaufen soll oder nicht. Drei Viertel der mehr als 900.000 Teilnehmenden (Stand Dienstagabend) sprachen sich dafür aus. Musks Umfragen fallen allerdings meist zu seinen Gunsten aus, weil viele seiner Kritikerinnen und Kritiker die Plattform verlassen haben oder gar nicht erst mit seinem Account interagieren, der meist rechte politische Botschaften verbreitet.
Tatsächlich wäre die Übernahme von Ryanair für Musk als vermögendsten Menschen der Welt durchaus erschwinglich – der Marktwert liegt aktuell bei rund 30 Milliarden Euro –, aber es gibt ein rechtliches Problem. Nach EU-Regeln dürfen nur Menschen aus Europa Mehrheitseigentümerinnen und Mehrheitseigentümer von Fluggesellschaften in der EU sein. Ryanair kommt aus Irland, Musk aus den USA. Demnach ist von einer weiteren Provokation Musks auszugehen, der für seine scharfen Worte bekannt ist. Zu einer Umfrage griff Musk unter anderem auch, bevor er kurz nach dem Kauf von X den Account des damaligen Ex-Präsidenten Donald Trump wiederherstellte.
