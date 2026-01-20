Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächste Provokation

Musk lässt auf X über Kauf von Ryanair abstimmen

Wirtschaft
20.01.2026 17:59
Tech-Milliardär Elon Musk hat sich mit Ryanair-Chef Michael O‘Leary angelegt.
Tech-Milliardär Elon Musk hat sich mit Ryanair-Chef Michael O‘Leary angelegt.(Bild: AFP/ANDREAS SOLARO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tech-Milliardär Elon Musk hat auf seiner Plattform X darüber abstimmen lassen, ob er den Billigflieger Ryanair kaufen soll oder nicht. Zuvor hatte er sich einen Schlagabtausch mit Ryanair-Chef Michael O‘Leary geliefert. Die beiden streiten seit mehreren Tagen, wobei es um die Starlink-Antennen von Musks Raumfahrtfirma Space X geht.

0 Kommentare

O‘Leary will seine Flugzeuge nicht für das Satelliten-Internetsystem Starlink ausrüsten und argumentiert mit einer höheren Kerosin-Verbrennung durch höheren Luftwiderstand. Die Passagierinnen und Passagiere würden für Internet in der Luft kein Geld ausgeben, sagte der Ryanair-Chef. Sein Unternehmen müsste für jede Passagierin und jeden Passagier einen zusätzlichen Dollar ausgeben. Das rentiere sich für kurze Flüge nicht. Musk habe keine Ahnung vom Fliegen und sei ein „sehr reicher Idiot“.

Viele andere Airlines, darunter die Lufthansa, machen ihre Maschinen gerade fit für Starlink. Musk nannte O‘Leary ebenfalls einen Idioten, er solle gefeuert und stattdessen „Ryan“ als rechtmäßiger Boss wieder eingesetzt werden. Ryanair-Gründer Tony Ryan starb bereits 2007.

Hier sehen Sie die Umfrage von Musk:

Rechtliches Problem
Nun hat der Tech-Milliardär auf seiner Plattform X darüber abstimmen lassen, ob er die Airline kaufen soll oder nicht. Drei Viertel der mehr als 900.000 Teilnehmenden (Stand Dienstagabend) sprachen sich dafür aus. Musks Umfragen fallen allerdings meist zu seinen Gunsten aus, weil viele seiner Kritikerinnen und Kritiker die Plattform verlassen haben oder gar nicht erst mit seinem Account interagieren, der meist rechte politische Botschaften verbreitet.

Lesen Sie auch:
Nur bei einem sind sich beide einig: Der jeweils andere ist ein „Idiot“.
Absurde Pöbelei
Musk und Ryanair-Boss liefern sich „Idioten“-Duell
19.01.2026
Oxfam-Rechenbeispiel
Musk verdient Jahresgehalt in nur vier Sekunden
19.01.2026

Tatsächlich wäre die Übernahme von Ryanair für Musk als vermögendsten Menschen der Welt durchaus erschwinglich – der Marktwert liegt aktuell bei rund 30 Milliarden Euro –, aber es gibt ein rechtliches Problem. Nach EU-Regeln dürfen nur Menschen aus Europa Mehrheitseigentümerinnen und Mehrheitseigentümer von Fluggesellschaften in der EU sein. Ryanair kommt aus Irland, Musk aus den USA. Demnach ist von einer weiteren Provokation Musks auszugehen, der für seine scharfen Worte bekannt ist. Zu einer Umfrage griff Musk unter anderem auch, bevor er kurz nach dem Kauf von X den Account des damaligen Ex-Präsidenten Donald Trump wiederherstellte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
201.209 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.365 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
140.570 mal gelesen
Mehr Wirtschaft
FPÖ kritisiert:
Rucks „Tricksereien“ beim Kammer-Wahlergebnis
Nächste Provokation
Musk lässt auf X über Kauf von Ryanair abstimmen
Eiskaltes Geschäft
Milliardär steckt hinter Trumps Grönland-Wahn
Konsum sinkt weiter
Österreicher trinken immer weniger Wein
Hohe Kosten
Weltweite Klimaschäden auch für Österreich teuer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf