Musk lässt auf X über Kauf von Ryanair abstimmen

Tatsächlich wäre die Übernahme von Ryanair für Musk als vermögendsten Menschen der Welt durchaus erschwinglich – der Marktwert liegt aktuell bei rund 30 Milliarden Euro –, aber es gibt ein rechtliches Problem. Nach EU-Regeln dürfen nur Menschen aus Europa Mehrheitseigentümerinnen und Mehrheitseigentümer von Fluggesellschaften in der EU sein. Ryanair kommt aus Irland, Musk aus den USA. Demnach ist von einer weiteren Provokation Musks auszugehen, der für seine scharfen Worte bekannt ist. Zu einer Umfrage griff Musk unter anderem auch, bevor er kurz nach dem Kauf von X den Account des damaligen Ex-Präsidenten Donald Trump wiederherstellte.