Winterkönig Leobendorf will jetzt den Meistertitel

Vom Fast-Absteiger zum Winterkönig. Die Auferstehung der Leobendorfer Kicker in der Saison 25/26 war sicherlich eine der größten Überraschungen. Die Fürhauser-Elf präsentierte sich in den abgelaufenen 16 Spielen bärenstark und konnte sich mit zehn Punkten Vorsprung den Herbstmeistertitel sichern. Jetzt will man natürlich auch am Ende der Saison ganz oben stehen. Wir haben uns mit Leobendorfs Trainer Lukas Fürhauser unterhalten.