Keeper Wassilewski führt Tampa Bay zum Sieg

Eine noch längere Serie endete für die Anaheim Ducks. Nach zuletzt sieben Erfolgen ging das Auswärtsspiel bei den Edmonton Oilers trotz eines Triplepacks von Mikael Granlund mit 4:7 verloren. Auf Siegerseite traf Mattias Ekholm erstmals in seiner Karriere dreimal. Die Partie zwischen den Los Angeles Kings und den Columbus Blue Jackets wurde wegen eines heftigen Wintereinbruchs in Columbus verschoben. Das Spiel wird am 9. März nachgeholt.