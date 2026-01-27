Vorteilswelt
NHL

Keeper Wassilewski führt Tampa Bay zum Sieg

Eishockey
27.01.2026 10:26
Tampa-Keeper Andrej Wassilewski war nicht zu überwinden.
Tampa-Keeper Andrej Wassilewski war nicht zu überwinden.(Bild: AP/Chris O&#39;Meara)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tampa Bay Lightning hat am Montag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL das Duell der zwei Teams mit der besten Jänner-Bilanz mit Utah Mammoth 2:0 für sich entschieden.

Herausragend war Tormann Andrej Wassilewski, der 28 Schüsse parierte und zum 42. Mal in seiner Karriere über ein „Shutout“ jubeln durfte. Für das Topteam der Atlantic Division der Eastern Conference war es der sechste Heimsieg in Folge. Utah kassierte nach fünf Siegen wieder einmal eine Niederlage.

Mikael Granlund (mit der Nummer 64) traf dreimal für die Ducks, die Siegesserie seines Teams ...
Mikael Granlund (mit der Nummer 64) traf dreimal für die Ducks, die Siegesserie seines Teams endete trotzdem.(Bild: AP/JASON FRANSON)

Eine noch längere Serie endete für die Anaheim Ducks. Nach zuletzt sieben Erfolgen ging das Auswärtsspiel bei den Edmonton Oilers trotz eines Triplepacks von Mikael Granlund mit 4:7 verloren. Auf Siegerseite traf Mattias Ekholm erstmals in seiner Karriere dreimal. Die Partie zwischen den Los Angeles Kings und den Columbus Blue Jackets wurde wegen eines heftigen Wintereinbruchs in Columbus verschoben. Das Spiel wird am 9. März nachgeholt.

