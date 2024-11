Styriarte wird 40 und feiert steirische Klangräume

Vom Planetensaal in Schloss Eggenberg bis zur Pfarrkirche in Stainz und vom Palais Attems bis zur List-Halle: Wie groß die Bandbreite der steirischen Säle ist, in denen man klangvolle Erlebnisse haben kann, hat das Festival Styriarte in seiner 40-jährigen Geschichte eindrucksvoll bewiesen. „Zu unserem Jubiläum im kommenden Jahr wollen wir diese Klangräume mit besonderen Projekten musikalisch ausleuchten“, sagt Intendant Mathis Huber bei der Programm-Präsentation.