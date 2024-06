Styriarte vermeldet einen „Andrang wie früher“

Harnoncourt-Park wird eingeweiht

Los geht es am 21. Juni mit dem Händel-Oratorium „Das Alexander-Fest oder: Die Macht der Musik“ – ein Werk mit dem die Styriarte eine besondere Verbindung hat: „2003 hat Nikolaus Harnoncourt es bereits einmal auf die Bühne gebracht und damit die Helmut-List-Halle als Konzertlocation eingeweiht“, so Huber. Am Tag vor dem Festivalstart nun wird ein neu entstandener kleiner Park in der Smart-City, dem Stadtteil, der an die List-Halle grenzt, nach Nikolaus Harnoncourt benannt: „Ein besonderer Tag für uns“, sagt Huber.