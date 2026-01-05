Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Piloten geblendet

Nächtlicher Heli-Einsatz wegen Laserpointer

Wien
05.01.2026 10:59
Die „Libelle“ kreiste für längere Zeit über Prager und Brünner Straße in Floridsdorf, dem ...
Die „Libelle“ kreiste für längere Zeit über Prager und Brünner Straße in Floridsdorf, dem Brigittenauer Friedrich-Engels-Platz bis hinunter zum Donaustädter Bruckhaufen (Archivbild).(Bild: P. Huber)

Eine sehr dumme Idee eines Wieners sorgte gestern spätabends für Aufregung in Transdanubien. Mit einem starken Laserpointer hatte der Unbekannte Piloten in der Einflugschneise des Flughafens geblendet. Gefunden wurde er jedoch nicht. 

0 Kommentare

Gegen 22 Uhr erreichte am späten Sonntagabend ein Hilferuf des Flughafens in Wien-Schwechat die Wiener Polizeizentrale. Mehrere Piloten, die über die nächtliche Einflugschneise über Transdanubien den Flughafen angesteuert hatten, hätten von Störversuchen durch einen grellen Laserpointer gewarnt. Die Polizei schickte den Hubschrauber „Libelle“ in die Luft, wie Sprecherin Anna Gutt der „Krone“ bestätigen konnte. 

Die „Libelle“ kreiste für längere Zeit, Leser der „Krone“ bestätigten Sichtungen über Prager und Brünner Straße in Floridsdorf, dem Brigittenauer Friedrich-Engels-Platz bis hinunter zum Donaustädter Bruckhaufen. Der Täter konnte leider nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei warnt eindringlich vor den Gefahren einer derartigen Leichtsinnigkeit. 

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-5° / -2°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
-7° / -1°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
-7° / -2°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
-7° / -2°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
-9° / -2°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
292.005 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
229.574 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
155.519 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Mehr Wien
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Piloten geblendet
Nächtlicher Heli-Einsatz wegen Laserpointer
„Abschaffung war dumm“
Wiener Stadtrat will kalte Progression zurück
Brutale Home Invasion
Bewaffnete Männer stürmen Wohnung von Wienerin
Krone Plus Logo
Neujahrsbaby im Visier
Verurteilungen und Haftstrafe nach Hasskommentaren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf