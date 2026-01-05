Nächtlicher Heli-Einsatz wegen Laserpointer

Gegen 22 Uhr erreichte am späten Sonntagabend ein Hilferuf des Flughafens in Wien-Schwechat die Wiener Polizeizentrale. Mehrere Piloten, die über die nächtliche Einflugschneise über Transdanubien den Flughafen angesteuert hatten, hätten von Störversuchen durch einen grellen Laserpointer gewarnt. Die Polizei schickte den Hubschrauber „Libelle“ in die Luft, wie Sprecherin Anna Gutt der „Krone“ bestätigen konnte.