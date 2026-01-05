Tiefe Trauer um den „Dinosaurier-Retter“

Der Plateosaurus in Saal 8 – er ist auch ein Denkmal für ihn. Seit 1993 war Englert eine tragende Säule der geologisch-paläontologischen Abteilung. Ein Könner seines Fachs, ein Tüftler, ein Mann, auf den man sich verlassen konnte. Vor allem aber: ein Kollege, wie man ihn sich wünscht – freundlich, bescheiden, immer hilfsbereit.