Anton Englert tot

Tiefe Trauer um den „Dinosaurier-Retter“

Niederösterreich
05.01.2026 13:00
(Bild: NHM Museum Wien)

Sein Vermächtnis, der Plateosaurus, steht im Naturhistorischen Museum in Wien! Denn der plötzlich verstorbene Restaurator Anton Englert aus Lilienfeld hat den Giganten zum Leben erweckt!

„Völlig überraschend und viel zu früh ist unser langjähriger Mitarbeiter Anton Englert im 67. Lebensjahr von uns gegangen“, heißt es aus dem Naturhistorischen Museum in Wien. Er war Einer, der nie laut war – und doch Spuren hinterlassen hat, die Generationen überdauern werden

Dinosaurierskelett in Saal 8
Wer heute staunend im Naturhistorischen Museum vor dem mächtigen Dinosaurierskelett stehen bleibt, kann vielleicht erahnen, wie viel Herzblut, Geduld und handwerkliche Meisterschaft darin stecken. Englert war es, der dem Urzeitriesen einst Gestalt gab, Knochen für Knochen, millimetergenau, mit ruhiger Hand und großem Respekt vor der Geschichte, die sie erzählen.

Der Plateosaurus in Saal 8 – er ist auch ein Denkmal für ihn. Seit 1993 war Englert eine tragende Säule der geologisch-paläontologischen Abteilung. Ein Könner seines Fachs, ein Tüftler, ein Mann, auf den man sich verlassen konnte. Vor allem aber: ein Kollege, wie man ihn sich wünscht – freundlich, bescheiden, immer hilfsbereit.

Besonders das Naturhistorische Museum trauert um ihn. Um einen, der das Haus mitgestaltet hat, im wahrsten Sinn des Wortes. Um einen, der dem Skelett Leben einhauchte.

Anton Englert hatte sich auf die Pension gefreut, auf neue Wege, neue Zeit. Dass ihm diese nicht mehr vergönnt war, macht seinen Abschied umso schmerzlicher.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
