Deutliche Kritik an ÖSV-Läufern und Kurssetzungen

Den Slalom auf dem „Chuenisbärgli“ hatte Feller 2024 gewonnen. „Adelboden ist ein Ort, wo ich schon sehr, sehr viele schöne Erfolge habe feiern dürfen. Ich werde wieder gleich drauflosfahren“, sagte der 33-Jährige nach seinem Out in Madonna. Er werde weiterhin Gas geben. „Wenn ich nicht riskiere, bist du schnell einmal 15. oder 20. – dafür fahre ich nicht Ski, ich will weiter nach vor. In Adelboden über den Steilhang werde ich ihn aber nicht so sinnlos hineinlassen.“