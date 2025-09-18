Rapid könnte die Gunst der Stunde nützen!

Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi!
Sechs Runden sind erst gespielt, Geschichten lieferte Österreichs Bundesliga dafür umso mehr. Überraschungen und Enttäuschungen, die Machtverhältnisse haben sich binnen weniger Monate verschoben …
Die Eintönigkeit ist vorbei. Zuerst hatte Salzburg zehnmal in Serie die Meisterschale geholt, zuletzt schlug Sturm zweimal zu. Steht die nächste Wachablöse im Raum? Für viele Experten gilt Rapid als Titelkandidat Nummer eins.
Die Wiener könnten die Gunst der Stunde nutzen, aktuell sieht Rapids Gesamtpaket am besten aus. Weil es bei Salzburg seit dem Abgang von Sportdirektor Christoph Freund im Sommer 2023 sportlich bergab geht – und weil es auch bei Sturm Graz nach dem Abschied von „Architekt“ Andreas Schicker nicht mehr 100 Prozent reibungslos läuft.
