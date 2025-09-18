Vorteilswelt
„Krone"-Stopplicht

Rapid könnte die Gunst der Stunde nützen!

Fußball National
18.09.2025 19:35
-
Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi!

Sechs Runden sind erst gespielt, Geschichten lieferte Österreichs Bundesliga dafür umso mehr. Überraschungen und Enttäuschungen, die Machtverhältnisse haben sich binnen weniger Monate verschoben …

  • 16 Punkte nach sechs Runden – bei Rapid kocht die Stimmung, umso cooler dirigiert Trainer Peter Stöger den Tabellenführer. Nach Jahren, geprägt von Chaos, Unruhe und sportlichen Rückschlägen kehrt in Hütteldorf der Erfolg ein.
Peter Stöger
Peter Stöger(Bild: GEPA)
  • Salzburg liegt zwar auf Platz zwei, Kritiker schütteln aber über die Ergebnisse und bisherigen Auftritte den Kopf. Die Fassade bröckelt – acht Gegentore und das bescheidene Abschneiden in Europa spiegeln den negativen Trend wider.
  • Meister Sturm verlor an Qualität, der LASK ist unter ferner liefen, dafür Außenseiter wie Altach im Hoch.

Die Eintönigkeit ist vorbei. Zuerst hatte Salzburg zehnmal in Serie die Meisterschale geholt, zuletzt schlug Sturm zweimal zu. Steht die nächste Wachablöse im Raum? Für viele Experten gilt Rapid als Titelkandidat Nummer eins.

Die Wiener könnten die Gunst der Stunde nutzen, aktuell sieht Rapids Gesamtpaket am besten aus. Weil es bei Salzburg seit dem Abgang von Sportdirektor Christoph Freund im Sommer 2023 sportlich bergab geht – und weil es auch bei Sturm Graz nach dem Abschied von „Architekt“ Andreas Schicker nicht mehr 100 Prozent reibungslos läuft.

