Rapid könnte die Gunst der Stunde nützen!

Die Wiener könnten die Gunst der Stunde nutzen, aktuell sieht Rapids Gesamtpaket am besten aus. Weil es bei Salzburg seit dem Abgang von Sportdirektor Christoph Freund im Sommer 2023 sportlich bergab geht – und weil es auch bei Sturm Graz nach dem Abschied von „Architekt“ Andreas Schicker nicht mehr 100 Prozent reibungslos läuft.