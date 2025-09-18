Vorteilswelt
Hütteldorfer vermelden

Rapid jubelt: „25.000 – historischer Meilenstein“

Bundesliga
18.09.2025 14:10
Derzeit gibt es für Rapid auf und neben dem Platz erfreuliche Neuigkeiten.
Derzeit gibt es für Rapid auf und neben dem Platz erfreuliche Neuigkeiten.(Bild: GEPA)

Rapid hat am Donnerstag mitgeteilt, dass sich der Verein über einen neuen Mitgliederrekord freuen darf. Die „Schallmauer“ von 25.000 Mitgliedern sei erstmals in der Historie des Vereins durchbrochen worden. „Ein historischer Meilenstein“, wie Klub-Präsident Alexander Wrabetz betont. 

Sportlich läuft für die Hütteldorfer derzeit alles nach Plan – und auch bei den Fans. Denn wie der SK Rapid am Donnerstag mitteilt, darf man mittlerweile auf 25.132 Mitglieder zählen. Innerhalb von etwas mehr als einem Jahr gab es demnach eine Steigerung um knapp 25 Prozent.

Dankesworte auch von Hofmann
„25.000 - ein historischer Meilenstein in unserer 126-jährigen Geschichte! Rapid ist mehr als ein Klub, Rapid ist eine Lebenseinstellung! Ich bedanke mich bei allen, die sich nun auch als Mitglieder zur grün-weißen Familie bekennen. Ebenso bedanke ich mich bei jenen, die durch ihr Engagement für Rapid zu diesem Erfolg beigetragen haben!“, zeigt sich Wrabetz in einer Aussendung erfreut. 

Auch Klub-Legende und Geschäftsführer Steffen Hofmann jubelt: „Als Team werden wir alles dafür tun, um dieses Vertrauen zu rechtfertigen und weiter möglichst viele Grün-Weiße davon zu überzeugen, Mitglied zu bleiben sowie neu zu werden. Momentan ist es mir einfach ein Anliegen, ein mehr als 25.000-faches Dankeschön aussprechen zu dürfen.“ 

