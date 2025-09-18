Rapid jubelt: „25.000 – historischer Meilenstein“

Dankesworte auch von Hofmann

„25.000 - ein historischer Meilenstein in unserer 126-jährigen Geschichte! Rapid ist mehr als ein Klub, Rapid ist eine Lebenseinstellung! Ich bedanke mich bei allen, die sich nun auch als Mitglieder zur grün-weißen Familie bekennen. Ebenso bedanke ich mich bei jenen, die durch ihr Engagement für Rapid zu diesem Erfolg beigetragen haben!“, zeigt sich Wrabetz in einer Aussendung erfreut.