Noch ist Rapid nicht bestraft worden!

Eine Kolumne von „Krone“-Reporter Rainer Bortenschlager.
Zwölf Siege in den ersten 14 Saisonspielen, nur dreimal passte dabei Rapids Leistung nicht: Mitte Juli im Cup auf dem Tivoli. Aber bei dem 1:0 gegen Drittligist Wacker war die völlig neue Truppe von Peter Stöger noch gar nicht eingespielt. Dann beim 1:2 in Györ, was Grün-Weiß im Rückspiel mit dem 2:0 korrigierte. Und jetzt beim 2:1 in Oberwart. Bestraft wurde Rapid also noch nie …
Im Gegenteil, der biedere Einzug ins Cup-Achtelfinale spielt Stöger in die Karten: „Das können wir für unsere Analyse gut gebrauchen. Ohne Aggressivität, Tiefgang, Kompaktheit, Bereitschaft bekommen wir auch gegen einen Drittligisten Probleme.“
„Wir müssen uns alles hart erarbeiten!“
Bislang wurden seine Warnungen ja noch oft als „Understatement“ weggelächelt. Ist Rapid ein Titelkandidat? Natürlich. Aber dafür muss und wird Stöger weiter den Finger in die Wunde legen: „Ich lasse nicht locker. Nichts geht leicht, diese Qualität und Stabilität haben wir nicht. Ein hoher Aufwand ist nötig, wir müssen uns alles hart erarbeiten.“
Erst recht der Stamm, die ersten 13 Spieler, die Stöger, der kaum rotiert, gefunden hat: „Aber wenn einer glaubt, dass man ein bisschen weniger machen kann, dann … „ stellt er die Rute ins Fenster. Die Kadertiefe, der Konkurrenzkampf ist da. Umso wichtiger war der Schuss vor den Bug in Oberwart. Bevor Rapid bestraft wird. GAK, Derby, Europacup – jetzt geht es erst los …
