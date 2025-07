Der Illusion der Macht entkommen

Den Festspielen gelten Haslauers Aufmerksamkeit und Zuneigung. Wenn einer von den Empfindungen der Anhänglichkeit an die Kultur und den Status des Landes und der Stadt seines Lebens derart durchdrungen ist, wenn einer mehr im Gestern als im Morgen zuhause ist, wenn einer die sprachlichen Finessen der versunkenen Zeiten pflegt, wenn einem die Klänge von Harfen und Posaunen näher sind, als der unablässige und oft vulgäre Krawall aus den polit-medialen Maschinenräumen, dann soll einer wie er die Gelegenheit nützen, der süchtig und selten glücklich machenden Politik mit ihrer Illusion der Macht entkommen zu können. An wenigen Übergängen des Lebens kann man sich von den Schatten der Vergangenheit und den Erwartungen an sich selbst lösen und fragen: Was ist wichtig? Was bleibt? Das Gewicht besteht im Unsichtbaren, nicht im Denkmal; in der Hoffnung, nicht in der Dankbarkeit. Und der Traum weiß es ohnehin besser als die Wirklichkeit.