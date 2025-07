Neuer Wirbel um das Feldkircher Montforthaus

Aufsichtsräte beschreiben Vorgänge anders

So weit, so klar. Allerdings dürfte es in den vergangenen Tagen hinter den Kulissen deutlich schärfer zugegangen, wie der Bürgermeister glauben machen will. Denn unmittelbar nach der Pressemeldung der Stadt trudelte am Freitagnachmittag auch ein Statement der zurückgetretenen Aufsichtsräte ein. In diesem werden die Vorgänge ganz anders geschildert. So seien Markus Klebel „keineswegs dieselben Konditionen angeboten“ worden wie bisher, „sondern es wurde diesem von der Generalversammlung klar mitgeteilt, dass noch im Winter 2025 die Geschäftsführerposition neu ausgeschrieben werden solle und Markus Klebel sich dann wieder bewerben könne“. Mit diesem Vorgehen wiederum waren Teile des Aufsichtsrates nicht einverstanden, weshalb die erwähnten vier Mitglieder zurückgetreten sind. Dazu heißt es im Statement: „Eine Strategieentwicklung und deren Umsetzung ergibt für uns nur Sinn, wenn eine mit dem Betrieb vertraute Geschäftsführung darin einbezogen wird. Es wurde daher dringend empfohlen, den Vertrag zu den bisherigen Konditionen und vor dem Hintergrund einer 2,5-jährigen Beobachtungszeit zur Umsetzung der neuen Vorgaben abzuschließen. Dies wurde von der Generalversammlung abgelehnt.“ Es scheint also großen Gesprächsbedarf zu geben.