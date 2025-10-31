Steinkreis Stonehenge besprüht – drei Freisprüche

Insgesamt wurde der Prozess gegen drei Personen geführt, zwei davon hatten zu der Farbe gegriffen. Vor Gericht gaben die Mitglieder der Gruppe „Just Stop Oil“ an, dass es sich um eine abwaschbare Substanz aus Maisstärke gehandelt habe. In ihrer Verteidigung beriefen sich die Angeklagten im Alter von 23, 36 und 74 Jahren auf ihre Menschenrechte zur freien Meinungsäußerung und zum Protest.