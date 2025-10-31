Baustoffhändler Quester in Finanzproblemen?

Quester in Schieflage?

Der Berichterstattung zufolge dürfte es Probleme bei der Auszahlung der Oktober-Gehälter für die rund 290 Mitarbeiter geben. Der Baustoffhändler hatte zwar im September noch einen neuen Fliesen-„Flagship Store“ in Wien, im 19. Bezirk eröffnet, schrieb aber bereits im Vorjahr einen Verlust von 15 Millionen Euro. Im Jahr 2023 verzeichnete Quester laut Firmenbuch ebenfalls ein Minus von sieben Millionen Euro und verlor Marktanteile. Der Umsatz des Baustoffspezialisten halbierte sich in den vergangenen 20 Jahren auf 130 Millionen Euro.