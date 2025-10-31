Zum „1000er“ gab‘s einen Purzelbaum

„Hätte gewettet, dass mich Robert Weber überholt“

Mit unglaublichen 1089 Toren in 203 Spielen hält Andy auch 25 Jahre später vor den Rekord an Treffern für das österreichische Nationalteam, ist als einziger Spieler vierstellig. „Ich hätte lange Zeit viel darauf gewettet, dass mich Robert Weber überholt. Auch Nikola Bilyk hatte ich lange auf der Rechnung, aber der hatte zu viele Verletzungen“, könnte sein Rekord nun vielleicht doch einer für die Ewigkeit sein. „Der Sport hat sich verändert. Ich habe in meiner aktiven Zeit noch die Umstellung auf die schnelle Mitte miterlebt. So richtige Shooter, wie ich es war, die über sehr lange Zeit wirklich konstant sechs Tore pro Spiel erzielen, die gibt es kaum mehr.“