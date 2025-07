Österreichische Lösung | Einer ist immer dagegen

Wie viel und wo geben Sie Trinkgeld? Die Gretchenfrage kommt spätestens beim Bezahlvorgang. Die einen runden auf, die anderen geben zwischen fünf und 20 Prozent. Zu viel, zu wenig? Das richtige Maß zu finden ist gar nicht so leicht, will man nicht als Geizhals oder Angeber dastehen. Doch immer mehr Wirte nehmen dem Gast die Entscheidung ab, in dem sie ihm den Bankomaten unter die Nase halten, der gleich weiß, wie viel passend ist. Bisschen Druckaufbau dabei? Na ja, eine ganze Branche lebt davon und ist angewiesen darauf. Seit Tagen verdrängt das Thema Ukraine-Krieg, Trump-Eskapaden und Israels Rundumschlag. Und am Dienstag war es so weit, auch wenn es die Regierung gerne selbst verkauft hätte: Die Sozialpartner haben sich über das Trinkgeldgesetz geeinigt, herausgekommen ist eine typisch „österreichische Lösung“. Von der Forderung, Trinkgeld komplett von Abgaben zu befreien, ist aber wenig geblieben, wie unser Wirtschaftsredakteur Peter Stadlmüller herausfand. Die Trinkgeldpauschale soll bundeseinheitlich mit 95 Euro pro Monat festgelegt werden. Ohne Inkasso (z. B. Servierkräfte) sind es künftig 45 Euro. Darauf fallen wie bisher 18 Prozent SV-Abgaben an, das wären bei 95 Euro also 17 Euro, die ein Kellner monatlich von seinem Trinkgeld abgeben muss. Die Pauschale soll jährlich valorisiert werden. Damit werden die Abgaben sogar über die Jahre steigen. Für Teilzeitkräfte gilt die Pauschale aliquot. Wer 60 Prozent arbeitet, für den gilt die 60-prozentige Pauschale.