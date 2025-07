Bedarf an Zivildienern nur zu 80 Prozent gedeckt

In der Jahresstatistik könnte sich jedoch ein anderes Bild ergeben: Kindergärten sind bei Zivildienern sehr beliebt, und auch das Interesse der Kindergärten am Einsatz der Zivildiener ist sehr hoch. Da die meisten Kindergärten erst im September oder Oktober ihre Dienstantrittstermine haben, scheinen diese folglich erst in der Zuweisungsstatistik für die 2. Jahreshälfte beziehungsweise in der Jahresstatistik auf. Deshalb ist die Jahresstatistik aussagekräftiger.