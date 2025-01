„Dick, krank oder faul“: Jeder Fünfte untauglich

„Interesse am Zivildienst bleibt weiterhin groß“

Im Gegensatz dazu haben 2024 exakt 14.892 Männer ihren Zivildienst angetreten. Damit wurde laut aktueller Bilanz die dritthöchste Anzahl an Zivildienern seit Bestehen der Alternative zum Bundesheer gezählt. Mit stolzen 90,7 Prozent erreichte die Bedarfsdeckung den höchsten Wert seit sieben Jahren. Im Frühling gibt es zwar Bedarf an Nachwuchskräften – die meisten Burschen drücken dann aber noch die Schulbank -, trotzdem zeigt man sich zufrieden. Vieles sei auf die neue ZDG-Novelle, die im Juli 2024 in Kraft getreten ist, zurückzuführen. Damit wurden beispielsweise der „Papamonat“ und auch eine Aufstockung der Plätze bei Rettungswesen und Co. durchgesetzt. Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer zeigt sich auch heuer erfreut: „Zivildiener sind ein Garant für die hohe Qualität des österreichischen Rettungswesens und neben unseren Freiwilligen sowie Hauptberuflichen eine tragende Säule des Roten Kreuzes.“