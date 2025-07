KTM sucht nach der Pleite wieder neues Personal

100 Stellen ausgeschrieben

Die positiven Verkaufszahlen und die Reduktion der Lagerbestände Richtung normales Niveau „geben uns die Zuversicht, dass wir wieder auf dem richtigen Weg sind“, so CEO Gottfried Neumeister. So werde auch nach Personal für die österreichischen und internationalen Standorte gesucht. Aktuell seien 100 Stellen – großteils in Oberösterreich – ausgeschrieben. Für die Produktion – der Neustart ist für 28. Juli geplant – werden derzeit aber noch keine neuen Mitarbeiter gesucht.