„Positives Signal, dass es mit KTM weitergeht“

Mit Blick auf Bajaj, der zum Retter in der Not wird, sagt Florian Beckermann vom Interessenverband für Anleger: „Nach viel Drama setzt sich die indische Besonnenheit und Finanzkraft durch.“ Die Klarheit, dass die Finanzierung gesichert ist, sei „eine Erleichterung für Aktionäre, Mitarbeiter und die Region“. „Das lange Zuwarten brachte Spekulationen auf, die nicht mit Vernunft erklärbar waren. Im Nachhinein muss man analysieren, ob schnelleres Handeln nicht besser gewesen wäre“, so Beckermann.