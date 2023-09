Westlicher Beobachter: „War absurdestes Erlebnis!“

Die Bewegung zum Schutz der Wählerrechte Golos (deutsch: Stimme) berichtete am Samstag auf Telegram von Druck, der auf Wähler ausgeübt werde, und davon, dass Golos-Beobachter teils keinen Zugang zu Wählerverzeichnissen erhielten. Unabhängige Wahlbeobachter gibt es in Russland mittlerweile keine mehr. krone.at hat mit einem Experten gesprochen, der die letzte große Wahl in Russland - die Präsidentschaftswahl 2018 - hautnah mitverfolgen konnte. Heute ist so etwas unvorstellbar. Aber auch damals, wird uns erzählt, sei es nicht mit rechten Dingen zugegangen.