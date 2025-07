Bereits fix: Gabalier-Spektakel am Wörthersee!

„I’ll be back“ – um es mit den Worten seines berühmten, steirischen Landsmannes zu sagen, kündigt nach dem jüngsten Konzertreigen Andreas Gabalier seine Rückkehr in die Klagenfurter Ostbucht an. Wie schon vor einem Jahr wird Österreichs Volks-Rock‘n‘Roller am 4. Juli 2026 am Wörthersee wieder ein Open Air der Superlative geben – und mit einer Mischung aus Lederhosen-Charme, Stadionrock und jeder Menge Emotion für Gänsehaut und Stimmung pur sorgen.