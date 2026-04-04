Messe(n) gegen den Krieg mit Drohnenbegleitung

Darüber schweben Drohnen

Objektinstallationen von Gudrun Zikulnig, Skulpturen von Renate Pirker und Poesie von Kurt Plesser vertiefen das Thema, während Schauspielerin Julia Cencig und Journalist Eugen Freund als Sprecher begleiten. Und über allem werden Drohnen schweben, die Bedrohung des Krieges, auch akustisch, greifbarer machen. „Dazu werden Werke aus der Literaturgeschichte, aber auch kontemporäre, vorgelesen. Ein Überraschungssprecher wird als Stimme Gottes mitwirken“, erklärt Wobak und verrät den „geheimen Untertitel“: „Der Krieg hat kein weibliches Gesicht“.