Messe(n) gegen den Krieg mit Drohnenbegleitung

Im kriegerischen medialen Trommelfeuer will ein Kunstprojekt für mehr Bewusstsein sorgen. Haydn-Messe wird mit Objektinstallationen, Skulpturen und Lesungen inszeniert.
„Und, schmeckt Ihnen das Schnitzel, wenn Sie das Kriegsgeschehen auf den Bildschirmen sehen?“ Mit dieser Frage trifft Sigi Wobak, Initiator von „Missa contra bellum“ den Kern unseres gesellschaftlichen Dilemmas.
Denn während für uns in Mitteleuropa höhere Spritpreise die spürbarste Auswirkung der vielen kriegerischen Konflikte sind, fallen anderswo Bomben vom Himmel und Drohnen krachen in Gebäude. Um hier Bewusstsein zu schaffen, soll Anfang Mai in drei Kärntner Kirchen eine Haydn-Messe aus kriegerischen Zeiten thematisch passend inszeniert werden.
Die Paukenmesse, „Missa in tempore belli“, wurde 1796 während der napoleonischen Kriege komponiert. „Haydn setzt auf Spannung. Während der Bitte um Frieden im Agnus Dei erklingt das Paukenthema, das an Marschtrommelei erinnert“, beschreibt der Dirigent des Projekts, Franz Josef Isak, den Kunstgriff Haydns. Mit 18 Instrumentalisten und 12 Sängern, den fünf Solisten Johanna Maria Kräuter (Sopran), Peggy Forma (Alt), Matthias Wurzer (Tenor), Martin Leitner (Bass) und Eva Herman (Cello), wird er musikalisch durch die Messe führen.
Darüber schweben Drohnen
Objektinstallationen von Gudrun Zikulnig, Skulpturen von Renate Pirker und Poesie von Kurt Plesser vertiefen das Thema, während Schauspielerin Julia Cencig und Journalist Eugen Freund als Sprecher begleiten. Und über allem werden Drohnen schweben, die Bedrohung des Krieges, auch akustisch, greifbarer machen. „Dazu werden Werke aus der Literaturgeschichte, aber auch kontemporäre, vorgelesen. Ein Überraschungssprecher wird als Stimme Gottes mitwirken“, erklärt Wobak und verrät den „geheimen Untertitel“: „Der Krieg hat kein weibliches Gesicht“.
Vorstellungen: 8. Mai, Stadtpfarrkirche St. Egid in Klagenfurt; 9. Mai Stadtpfarrkirche St. Magdalena in Völkermarkt; 10. Mai, Basilika Maria Loreto, St. Andrä im Lavanttal. Start jeweils um 18.30 Uhr. Vorverkauf auf kaernten.live
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