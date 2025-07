SOKO Linz: Dreh zum Fürchten in alter Burgruine

Wer dieser Tage an der Burgruine Schaunberg in Hartkirchen vorbeikommt, mag sich anhand der Schwertkämpfer in voller Montur und anderer mittelalterlicher Gestalten wundern, ob dort die Zeit zurückgedreht wurde. Tatsächlich finden dort gerade Dreharbeiten für eine neue Folge der Krimiserie „SOKO Linz“ statt.