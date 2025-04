„Ich war nach der Verletzung immer positiv“

Vorerst steht aber auch in der Schule noch ganz wichtiges an für den jungen Kicker. Den ersten schriftlichen Abitur-Teil absolvierte er in der vergangenen Woche, nächste Woche stehen noch Mathe und BWL auf dem Programm. „Dann kommen im Juni noch die mündlichen Prüfungen – außer ich bekomme doch noch etwas dazu“, lacht Olivier.