Rian: „Ich bin das schwarze Schaf des Festivals“

Beim Electric Love Festival (ELF) in Salzburg ist der Popkünstler unter den Elektromusikern dennoch ein Exot. „Oder auch das schwarze Schaf, aber gerade das ist doch das Spannende“, meinte Rian vor seinem Auftritt am Donnerstagabend in der „Krone“-Lounge beim ELF. Besucher feierten den Mann mit der GitarreDie Anspannung war dennoch groß: „Aufregung ist da. Aber ich glaube schon, dass die Leute feiern wollen. Mein Ziel ist, dass die Menschen eine Gaudi haben“, gab er die Marschrichtung vor. Rian hielt Wort. Seinen großen Hit „Verwandtschaftstreffen“ war es beim ELF nicht nur in einer Variante zu hören. „Verwandte waren zwar nicht im Publikum, aber ich hatte viele Freunde mit dabei“, grinste er.