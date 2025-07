Das trägt man heuer beim Electric Love Festival

„Bauchfrei ist heuer ein Muss. Und auch der Bohemian-Style ist nach wie vor hoch im Kurs“, sagt Andrea Kriechhammer. Einen weiteren Trend zeigt uns die Chefin des Modegeschäfts Wowinstyle persönlich: „Crochet“, also gehäkelte Mode. Passend dazu werden Basttaschen und Wedges kombiniert. „Die Schuhe sollten auf keinen Fall zu hoch sein. Man will ja tanzen“, so Kriechhammer.