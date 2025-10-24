Vorteilswelt
Schützenfest

Eisbullen schießen Liganeuling aus der Halle

Salzburg
24.10.2025 23:16
Traf wie Robertson doppelt gegen Ferencvaros: Bourke.

Der Eisbullen-Express scheint wieder zu rollen. Die Salzburger schossen sich gegen Liganeuling Ferencvaros ihren Frust von der Seele. Am Ende sicherte sich der Meister einen 7:2-Heimsieg gegen die Ungarn.

Salzburgs Peter Schneider hatte vor dem ersten Ligatreff gegen Neuling Ferencváros drei Wünsche parat. Eine bessere Chancenverwertung, eine Niederlage für die Ungarn und auch eine persönlich bessere Leistung. Im besten Fall miz einem eigener Treffer.

Frische Beine trieben Salzburger an
Der 34-Jährige bekam gestern all seine Wünsche erfüllt, weil er und seine Kollegen sich in Bestform präsentierten. Nach 20 Minuten stand ein souveränes 3:0 auf der Anzeige, weil Robertson, Schneider selbst und Bourke für klare Verhältnisse gesorgt hatten. „Man hat nach einer Woche ohne Spiel die frischen Beine in der Mannschaft gemerkt“, sagte ein gut gelaunter Cheftrainer Manny Viveiros. Die knapp 200 Gästefans in der ausverkauften Eisarena waren weniger glücklich, mussten nach der Pause Bourkes zweiten Streich verkraften, durften dann aber gleich doppelt jubeln. Von Spannung jedoch keine Spur machten Nissner und St. Denis im Gegenzug doch das halbe Dutzend voll – 6:2.

Beim 600. Ligaeinsatz von Mario Huber ließ Salzburg auch im Schlussabschnitt nicht locker. Verteidiger Robertson sorgte mit seinem Doppelpack für den verdienten 7:2-Endstand. „Die Mannschaft hat sehr gut gearbeitet“, sagte ein zufriedener Coach, der schon auf morgen blickte. Dann gastiert Leader Pustertal. Die Südtiroler gewannen gegen Villach nach Verlängerung mit 4:3, bangen aber um Top-Verteidiger Jonathan Blum.

