Eisbullen schießen Liganeuling aus der Halle

Frische Beine trieben Salzburger an

Der 34-Jährige bekam gestern all seine Wünsche erfüllt, weil er und seine Kollegen sich in Bestform präsentierten. Nach 20 Minuten stand ein souveränes 3:0 auf der Anzeige, weil Robertson, Schneider selbst und Bourke für klare Verhältnisse gesorgt hatten. „Man hat nach einer Woche ohne Spiel die frischen Beine in der Mannschaft gemerkt“, sagte ein gut gelaunter Cheftrainer Manny Viveiros. Die knapp 200 Gästefans in der ausverkauften Eisarena waren weniger glücklich, mussten nach der Pause Bourkes zweiten Streich verkraften, durften dann aber gleich doppelt jubeln. Von Spannung jedoch keine Spur machten Nissner und St. Denis im Gegenzug doch das halbe Dutzend voll – 6:2.