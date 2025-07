Hiob in Reichenau: Auf Gott vertrauen und gewinnen

Feindseliger kann das Verhängnis einer Premiere nicht begegnen: Während der Generalprobe am Vorabend brach sich der betagte Wolfgang Hübsch auf offener Szene die Schulter. Die Beteiligten verbrachten die Nacht damit, die fünf ihm zugedachten Rollen auf das Ensemble aufzuteilen. Am Ende wechselten sogar die Regisseurin Alexandra Liedtke und der wunderbare Violinvirtuose Aljoscha Biz das Fach, und der Protagonist Joseph Lorenz führte Dialog mit sich selbst (Günter Franzmeier übernimmt ab sofort). All das in einer Aufführung, die auf leerer Bühne einzig der Magie des Textes und der inspirierten Präzision der Schauspieler vertraut. Das Verfahren bewährt sich auch unter den herausfordernden Umständen glanzvoll.