Barockoper im Bunker: Kann Morden Tugend sein?

„Ihr, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren, sagt Dante in seiner „Göttlichen Komödie“. Und Starregisseur Dmitri Tcherniakov empfiehlt dem Publikum gleich zu Beginn von Händels Barockoper „Giulio Cesare in Egitto“ (1724) zur Eröffnung der Salzburger Festspiele im Haus für Mozart, sich vor Bomben- und Raketenangriffen in den Schutzräumen in Sicherheit zu bringen.