Festspiele Reichenau: Hiobsbotschaften zum Start

Mit biblischem Gewicht heben die Festspiele im Sommerfrische-Paradies Reichenau heute Mittwoch an: In seinem Roman „Hiob“ aus 1930 schickt Joseph Roth den Thora-Lehrer Mendel Singer, wie weiland den alttestamentarischen Hiob durch ein Leben voller harter Prüfungen, Schicksalsschläge und immer neuer „Hiobsbotschaften“. Regisseurin Alexandra Liedtke, die man von ihrer „Samson et Dalila“-Inszenierung an der Staatsoper kennt, hat aus dem Roman eine Spielfassung erstellt, die sie auch selbst inszeniert.