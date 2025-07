Ein Balanceakt zwischen Humor und Tiefgang

Schräge Disco mit der Compagnie du Coin

Zur schrägsten Disco des Festivals lädt die französische Compagnie du Coin in den kommenden Tagen. In ihrem Programm „Solennel Dada“ vermischen sie klassischen Straßenmusik mit Rock, Elektro und haitianischer Polyrhythmik zu einem unverwechselbar-absurden Sound. Noch zu erleben heute in Graz am Lendplatz (11 Uhr) und am Kaiser Josef-Platz (19 Uhr) und morgen im Murpark (11 Uhr) und am Südtirolerplatz in Weiz (21.30 Uhr).