„Gottes Gemetzel“ mit Tim Werths am Fuße der Rax

Das Stück wird weltweit gespielt – was ist Ihrer Meinung nach das Faszinierende?

Das Großartige an dem Stück ist, dass die großen Themen der Welt, wie Kriege, die gerade stattfinden, auf eine kleine Schablone reduziert werden. Auf ein Wohnzimmer, in dem vier Personen zusammensitzen und versuchen, auf einen Nenner zu kommen. Es geht um Wahrheit, Objektivität, Recht, Unrecht. Es wird ein Konflikt zwischen zwei Parteien in einen Raum gebracht, ausgehend von einer Situation, wo keiner dabei war. Und man versucht herauszufinden, was und warum es passiert ist. War das rechtens, war das Unrecht? Da wird dann um Worte, Begrifflichkeiten gekämpft und am Ende ja über ganz andere Sachen gestritten als über das, worum es eigentlich geht. Das finde ich total spannend!