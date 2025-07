Hier kommt Karo | Aus anderem Stahl

Hier kommt Karo! „Hier kommt Kurt“ sang der für viele schreckliche Frank Zander, „Hier kommt Alex“ singen die für viele wunderbaren Toten Hosen. „Hier kommt Karo“ heißt es nun in Salzburg. Die 44-jährige ÖVP-Politikerin, mittlerweile schon Großmutter, übernahm gestern vom 69-jährigen Wilfried Haslauer, der Salzburg 12 Jahre lang regierte, die Führungsrolle im Land. Haslauer war der bereits zweite Haslauer als Landeshauptmann – sein Vater hatte die Rolle von 1977 bis 1989 bekleidet. Und Edtstadler ist die zweite Frau an der Spitze dieses Landes: Die SPÖ-Politikerin Gabi Burgstalle hatte das Land von 2004 bis 2013 geführt. Edstadler, ehemalige Staatssekretärin im damals von Herbert Kickl geführten Innenministerium und später Ministerin in der türkis-grünen Bundesregierung betonte nach ihrer Wahl durch den Salzburger Landtag am Mittwoch, sie werde auf Haslauers „Arbeit aufbauen“, aber nicht in seine Fußstapfen treten, vielmehr werde sie ihren eigenen Weg gehen. Daran zweifelt keiner!