Kane: Mega-Serie gerissen, dennoch Matchwinner!

Kane brachte den Rekordmeister per Elfmeter in Führung (16.), scheiterte aber in der 76. Minute beim Stand von 2:2 bei einem weiteren an Florian Stritzel. „Der Tormann hat eine wirklich gute Parade gemacht. Immer wenn man zwei im Spiel hat, ist es ein bisschen schwierig. Das ist definitiv etwas, woran ich arbeiten muss“, sagte Kane, der kurz vor Saisonbeginn bereits im Testspiel gegen seinen Ex-Verein Tottenham einen Elfmeter vergeben hatte. Ins Gewicht fiel das diesmal nicht, da er selbst 18 Minuten später per Kopf die Partie entschied (94.).