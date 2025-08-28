Kombi: Stefan Rettenegger feiert ersten Sieg

Bei den Frauen wurde in diesem Kompakt-Bewerb mit fixen Zeitabständen im Rollerrennen die steirische Sprungsiegerin Lisa Hirner Dritte. Es gewann die Deutsche Nathalie Armbruster vor der Slowenin Ema Volavsek. Von der österreichischen Elite war nach einer Erkrankung Franz-Josef Rehrl nicht am Start. Das gilt am Wochenende bei Teamsprint und Gundersen-Bewerb in Chaux Neuve in Frankreich für die gesamte österreichische Einser-Garnitur, diese wird erst wieder danach bei den finalen Grand-Prix-Wettkämpfen vom 19. bis 21. September im Val di Fiemme antreten.