Doppelpack! Messi führt Miami in League-Cup-Finale

Zuletzt hatte der 38-Jährige zwei Spiele wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel verpasst. „Die Wahrheit ist, dass ich in der ersten Hälfte noch ein wenig Angst hatte, aber in der zweiten war ich etwas lockerer“, sagte Messi nach dem Spiel. „Aber ich wollte dabei sein. Ich habe mich auf dieses Spiel vorbereitet, weil ich wusste, wie wichtig es ist. Der Gegner war sehr stark, er hat uns dieses Jahr in beiden Spielen geschlagen.“