Stau zum Ferienende: Diese Routen besser meiden

Das Ferienende könnte, wie jedes Jahr, wieder für eine starke Rückreisewelle in ganz Österreich sorgen. Denn am letzten Augustwochenende kehren nicht nur die Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland in die Klassen zurück – auch in vielen Nachbarländern enden die Sommerferien. Das bedeutet für das kommende Wochenende Staugefahr pur auf Österreichs Straßen.
Besonders betroffen sind laut ASFINAG die A9 Pyhrn-, A10 Tauernautobahn sowie in Tirol die A12 Inntal- und A13 Brennerautobahn. Die längsten Wartezeiten erwartet man einmal mehr vor den Grenzkontrollen und Mautstationen: etwa auf der A10 bei St. Michael im Lungau, auf der A11 vor dem Karawankentunnel und auf der A12 nahe der Luegbrücke an der Grenze zu Italien.
Staugefahr auch rund um Wien
Auch rund um Wien droht der Verkehr zu kollabieren – allen voran auf der Südeinfahrt, der Tangente Richtung Norden sowie der S1 Richtung Westen. Auf der Luegbrücke stehen bis Oktober zwar zwei Fahrspuren zur Verfügung, doch Lkw, Busse und schwere Gespanne müssen den linken Streifen nutzen – das könnte für zusätzliche Engpässe sorgen.
Verkehrsexperten raten daher, Stoßzeiten so gut es geht zu vermeiden. Ansonsten heißt es viel Geduld für Reisende am kommenden Wochenende.
