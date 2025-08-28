Vorteilswelt
Kommendes Wochenende

Stau zum Ferienende: Diese Routen besser meiden

Österreich
28.08.2025 10:07
Verkehrsexperten raten dazu, bestimmte Routen am kommenden Wochenende in Österreich zu meiden.
Verkehrsexperten raten dazu, bestimmte Routen am kommenden Wochenende in Österreich zu meiden.(Bild: EKH-Pictures - stock.adobe.com)

Das Ferienende könnte, wie jedes Jahr, wieder für eine starke Rückreisewelle in ganz Österreich sorgen. Denn am letzten Augustwochenende kehren nicht nur die Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland in die Klassen zurück – auch in vielen Nachbarländern enden die Sommerferien. Das bedeutet für das kommende Wochenende Staugefahr pur auf Österreichs Straßen.

Besonders betroffen sind laut ASFINAG die A9 Pyhrn-, A10 Tauernautobahn sowie in Tirol die A12 Inntal- und A13 Brennerautobahn. Die längsten Wartezeiten erwartet man einmal mehr vor den Grenzkontrollen und Mautstationen: etwa auf der A10 bei St. Michael im Lungau, auf der A11 vor dem Karawankentunnel und auf der A12 nahe der Luegbrücke an der Grenze zu Italien.

Auf der Tauernautobahn werden wieder lange Wartezeiten prognostiziert.
Autofahrerclubs warnen
Nächstes Stau-Wochenende wegen Ferienende im Osten
27.08.2025

Staugefahr auch rund um Wien
Auch rund um Wien droht der Verkehr zu kollabieren – allen voran auf der Südeinfahrt, der Tangente Richtung Norden sowie der S1 Richtung Westen. Auf der Luegbrücke stehen bis Oktober zwar zwei Fahrspuren zur Verfügung, doch Lkw, Busse und schwere Gespanne müssen den linken Streifen nutzen – das könnte für zusätzliche Engpässe sorgen.

Verkehrsexperten raten daher, Stoßzeiten so gut es geht zu vermeiden. Ansonsten heißt es viel Geduld für Reisende am kommenden Wochenende.

Irina Stöckl
Irina Stöckl
Folgen Sie uns auf