Stau zum Ferienende: Diese Routen besser meiden

Besonders betroffen sind laut ASFINAG die A9 Pyhrn-, A10 Tauernautobahn sowie in Tirol die A12 Inntal- und A13 Brennerautobahn. Die längsten Wartezeiten erwartet man einmal mehr vor den Grenzkontrollen und Mautstationen: etwa auf der A10 bei St. Michael im Lungau, auf der A11 vor dem Karawankentunnel und auf der A12 nahe der Luegbrücke an der Grenze zu Italien.