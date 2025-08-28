Wasserrohrbruch legt Westautobahn lahm

Russischer Angriff traf auch EU-Gebäude in Kiew
Diplomaten im Visier
In den frühen Morgenstunden herrschte Chaos im Frühverkehr auf der Westautobahn in Wien-Penzing. Denn wegen eines Wasserrohrbruchs musste die stark befahrene Ausfahrt gesperrt werden.
Im Bereich zwischen Guldengasse und Hochsatzengasse war die Fahrbahn so stark unterspült, dass an ein Durchkommen nicht zu denken war. Die Berufsfeuerwehr rückte sofort an.
Einsatzkräfte vor Ort
Gemeinsam mit den Beamten von Wiener Wasser wurde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Schäden zu beheben und die Ausfahrt wieder befahrbar zu machen.
Stau im Frühverkehr
Die Straßensperre dauerte mehrere Stunden an. Deshalb mussten Autofahrer viel Geduld aufbringen, denn durch den Wasserrohrbruch bildete sich im Frühverkehr ein weitreichender Stau.
